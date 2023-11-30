Düzce'de ilkokulda düzenlenen yardım kampanyasında toplanan para Filistin'e bağışlandı

Yunus Emre İlkokulu Sosyal Yardımlaşma Kulübü bünyesinde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve veliler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından etkilenen Filistinliler için bağış sandığı kurdu.

Yaklaşık 1 ay önce kurulan sandıkta toplanan 22 bin 235 lira, AFAD'ın Filistin'e yardım kampanyası için açılan hesaba yatırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Taştepe, saldırıların savaş suçu kapsamına alınması gerektiğini belirterek "Filistinli kardeşlerimize yardım amacıyla oluşturduğumuz yardım sandığına her gün öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından atılan paralar, Sosyal Yardımlaşma Kulübü danışman öğretmen ve öğrencilerimiz yönetiminde açıldı. Toplanan 22 bin 235 lira, AFAD'ın Filistin'e yardım kampanyası için açtığı hesaba yatırıldı." dedi.

