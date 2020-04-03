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Düzce'de karantinada tutulanlara konser verildi

DÜZCE HABERLERİ  | 03.04.2020 18:03 | Son Güncelleme

Düzce'de karantinada tutulanlara konser verildi

Ukrayna, Katar ve Etiyopya'dan Düzce'ye getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan 463 kişi için moral etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurt bahçesinde düzenlenen konserde, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Haluk Levent ve Cem Karaca gibi sanatçıların şarkıları seslendirildi.

Karantinada tutulan bazı öğrenciler, bulundukları odaların pencerelerine çıkarak, alkış ve ıslıklarla şarkılara eşlik etti. Karantinadaki vatandaşlardan bazıları, etkinliği cep telefonlarıyla kaydetti.

Özel kıyafetli bazı çalışanlar da çalınan şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı.

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun karantinada tutulanlara mektup gönderdiği, ayrıca kitap ve karanfil hediye ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Karantina koronavirüs

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