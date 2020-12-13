YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE HABERLERİ  | 13.12.2020 21:56 | Son Güncelleme

Düzce'de kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de bir kereste fabrikasının toz silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzeri Şaziye köyü mevkisindeki kereste fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Çilimli belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile sağlık, jandarma, polis ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından silodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle siloda hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırıyla sokağa çıktıİç çamaşırıyla sokağa çıktı
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:32
Sabah
08:04
Öğle
12:55
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
19:01

Düzce Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Bakır Eczanesi
Merkez
Mayıs Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.