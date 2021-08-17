Düzce'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Düzce'de devrilen otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Düzce Bulvarı'nda seyreden Yasemin Kurtoğlu idaresindeki 26 ADN 092 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Demetevler Mahallesi mevkisinde yoldan çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobilde sıkışan Kurtoğlu ve yanındaki Elif Akbal, kaza kırım ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.



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