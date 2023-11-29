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Düzce'de polisten kaçan sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

29.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı.

Düzce'de polisten kaçan sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, C.U. idaresindeki 81 BD 062 plakalı otomobili D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda lastiği patlayan otomobil, Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı mevkisinde durdu.

Bu sırada bir polis aracı söz konusu araca çarptı, kazada hasar oluştu.

Şüpheli C.U. gözaltına alınırken, otomobil çekiciyle incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin "hırsızlık" suçundan arandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Düzce Otomobil

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