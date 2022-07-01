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Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor

01.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor

Düzce'de selden etkilenen Beyköy beldesinde, çöken yollarda düzenleme ve dere yataklarında temizleme çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri, Beyköy beldesinde çöken yolları düzelterek köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Bölgede DSİ'ye ait iş makineleri de sel yaşanan dere yatağı boyunca, temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Beyköy-Uğur köyü bağlantı yolu Çınardüzü mevkisinde çöken yol ve aynı yol üzerindeki bir köprü girişinde meydana gelen çökme sonucu ulaşıma kapanan köprü de yapılan çalışmalar sonucu trafiğe açıldı.

Ayrıca selden etkilenen Çınardüzü köyüne de enerji hatlarının devrilmesi nedeniyle elektrik verilemiyor.

Öte yandan, ekiplerin sel bölgesinde yaptığı çalışmalar ve dere yatağı kenarında inşaat halindeki 5 katlı binanın bir kısmında yaşanan çökme havadan görüntülendi.

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