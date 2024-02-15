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Düzce'de silahla karısını öldüren kişi intihar etti

AA AA
15.02.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Düzce'de karısını silahla vurarak öldüren kişi, yaşamına son verdi.

Düzce'de silahla karısını öldüren kişi intihar etti

Aziziye Mahallesi Sezgin Sokak'taki bir siteden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sitenin otoparkında yerde bir kadın ile yakınında park halindeki kapısı açık araçta bir erkeğin silahla vurulmuş olduğunun belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Emin G'nin (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu G'ye (39) silahla ateş ettikten sonra yaşamına son verdiğini belirledi.

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cinayet İntihar Düzce silah

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