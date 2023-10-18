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Düzce'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı

18.10.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Düzce'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Küçük Sanayi Sitesi Melen Çayı kenarında Y.Y. ile K.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K, Y.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

Olaya müdahale etmeye çalışanları uzaklaştıran K.K, Y.Y'nin kurtulmaya çalıştığı sırada bıçağıyla elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, yakalandı.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin, vücuduna 15 bıçak darbesi aldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli K.K. ise polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

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