Düzce'de uzlaşma sağlanan dosyaların oranı yüzde 92 oldu

Mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve tarafların dava yoluna gitmeden olayların çözümü amacıyla başlatılan uygulama kapsamında kurulan uzlaştırma büroları, çalışmalarına devam ediyor.

"Tehdit", "hakaret", "konut dokunulmazlığının ihlali", "mala zarar verme", "güveni kötüye kullanma" gibi suçlarda mağdur ile şüphelinin, savcılık kanalıyla uzlaşması durumunda konu dava açılmadan kapanıyor. Bu şekilde adliyenin iş yükü azaltılarak, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine de katkıda bulunuluyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, basit suçlarla ilgili geçen yıl 1150 dosyadan 1070'inde, bu yılın 10 ayında ise 747 dosyadan 683'ünde "kurumlara bağış", "fidan dikme", "cami temizliği", "sahipsiz köpeklere mama alma" gibi anlaşmalarla tarafların uzlaşmasını sağladı.

Bu şekilde 2022'den bu yana uzlaşma sağlanan dosyaların oranı yüzde 92,4 oldu.

"UZLAŞILARAK NETİCELENDİRİLEN SUÇLAR SABIKA KAYDINA İŞLENMİYOR"

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AA muhabirine, hukuk sisteminde alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırmanın, anlaşmazlık durumunda Başsavcılığa müracaat eden tarafların belirli yükümlülüklerle uzlaştırılmasını içeren sistem olduğunu söyledi.

Emre, Düzce'nin uzlaşma kültürüne sahip şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Oranlar bu anlamda çok yüksek. 2022 yılından örnek vermek gerekirse bize müracaat edilen 1150 soruşturma dosyasından 1070'i uzlaşmayla sonuçlandı. Geçen yılki başarı oranımız yüzde 93. Yani bize müracaat eden tarafların yaklaşık yüzde 93'ü anlaşarak dava açılmadan Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ayrıldı." diye konuştu.

Uzlaşmayla hem adli yükün hafiflediğini hem de taraflara kamuya faydalı belirli yükümlülükler getirildiğini anlatan Emre, "Örneğin kadına karşı basit yaralama suçundan yürüttüğümüz bir soruşturmada şüpheli, AFAD'a 40 bin lira bağışta bulundu. Hakaret, yaralamaya teşebbüs ve tehdit suçlarından yürütülen soruşturmada ise taraflar Çocuk Esirgeme Kurumuna 1500 lira bağış şartıyla uzlaştı. Yine hakaret suçundan tarafların anlaşması sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerine yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Emre, uzlaşmanın, Türk kültür ve medeniyetinin bir parçası olduğuna işaret ederek, "Uzlaşma; topluma, millete faydalı edimler getirerek kültürümüze ve geleneklerimize uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Dosyalar mahkemeye intikal etmeden uzlaşma müessesesiyle çözülerek toplumsal barış sağlanıyor. Bu suçlar uzlaşılarak neticelendiriliyor ve tarafların sabıka kayıtlarına da işlenmiyor." şeklinde konuştu.

Ankara'da 24 Ekim'de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni"nde, 2022 yılında taraflar arasında anlaşmazlıkların uzlaşmayla çözülmesinde gösterilen başarıdan dolayı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile çeşitli başsavcılıklara ödül verilmişti.

