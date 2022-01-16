Düzce'deki Hamsi Festivali'nde 7 tona yakın balık tüketildi

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nce ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 7 ton civarında hamsi ikram edildi.

"Hamsiler Tavaya" sloganıyla Kültür Park alanında belediyenin katkısıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon vurdu.

Karadenizli sanatçılar da festival kapsamında konser verdi.

Festivalde yağda ve ızgarada pişirilen yaklaşık 7 ton hamsi tüketildi. Balıktan almak isteyenler, festival alanında uzun kuyruklar oluşturdu.

Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, AA muhabirine, festivalin kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 7 ton hamsiyi 20 bin kişiye dağıttıklarını söyleyen Bilgin, "Festivalin iyi geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah seneye üçüncüsü tekrarlamayı düşünüyoruz. Katılım gayet güzeldi, beklediğimizin üzerinde oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



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