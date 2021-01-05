Düzceli gençler bilgileriyle finale çıktı

2020 Türkiye Münazara Ligi yarışmalarında Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi ekibi bölge yarışmalarında birinci olduktan sonra yarı finalde de birinci olarak finale çıkmaya hak kazandı.

Düzceli gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım göstereceği online yarışmada Düzce’yi temsil edecek. Gençlerin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata tarihten bilim-teknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen münazara yarışması pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi birinci olarak finalde yarışmaya hak kazandı. 2020 Türkiye Münazara Ligi yarışmalarında Düzce’yi temsil eden Furkan Dertli ve Hasan Esat Sungur; ilk olarak bölge birincisi oldu. Ardından yarı finalde İzmir, Erzincan ve Konya illerinden gelen gençleri birinci olarak eledi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genç Münazara ekibi Finalde İzmir, Isparta ve Şırnak ile yarışacak.



