YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

03.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Örnekköy Mahallesi'nde çocukları kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. tartışmaya başladı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olayda S.Z'nin kocası K.Z, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.

Vücutlarına saçma isabet eden Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. ile darbedilen K.Z. ve Şahin K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Demet K. ve Şahin K. özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına saçma isabet eden ve ilk anda öldüğü sanılan Demet K'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan K.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
PARTNERJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurduJürinin paylaşamadığı yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:06
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:15
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.