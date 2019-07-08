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Düzenli seksin o hastalığa büyük faydası var!

Parkinson hastalığının ilk evrelerindeki 355 hasta üzerine yapılan araştırmalar yaklaşık iki yıllık bir süre boyunca devam etti. Yine aynı araştırmaya göre İngiltere her 500 kişiden birinde Parkinson hastalığı mevcut.

Parkinson hastalığının bilinen bir tedavisi yok ancak ilaç tedavisi ve fizik tedaviyle hastalığın etkiliği azaltılabiliyor.

Aktif seks hayatı olan hastaların motor sinirlerinde daha az sorun ve daha az depresyon oranı gözlemlendi.

Salerno Üniversitesi ve Kraliyet Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü araştırmada uzmanların önemle altını çizdiği şey ise sadece penetrasyonun (cinsel uzuvlarla uygulanan birliktelik) değil her türlü cinsel aktivitenin hastalık semptomlarını azalttığı oldu.