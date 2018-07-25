Dwyane Wade'e Çin'den 3 yıl için 25 milyon Dolar

Geleceği hala belirsiz olan ve önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merak edilen Dwyane Wade, iddilara göre Çin'den isteniyor.

Buna göre Çin ekibi Zhejiang Golden Bulls, Wade'e 3 sezonluk 25 milyon dolar değerinde bir kontrat teklifinde bulundu. Geçen sezon 2.3 milyon dolar kazandığı bir kontrata sahip olan 36 yaşındaki veteran oyuncu, çok kısa bir süre önce bir Çinli giyim markası ile de yaşam boyu sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

NBA kariyerinin en düşük rakamları olan maç başına 22.9 dakikada 11.4 sayı ve 3.4 asist ortalayan All-Star oyun kurucu, ligde 15. yılını geride bırakmıştı.



