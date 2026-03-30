Dybala için Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya! İtalyanlar maaşını bile duyurdu

İtalyan futbolunun kalbi Roma'da yer yerinden oynuyor. Takımın yıldız isimlerinden Paulo Dybala'nın artık sık sık sakatlanması ve yüksek maaşı ile doğru orantılı bir performans göstermemesi sebebiyle takımdan gönderilmek istendiği ortaya atıldı. Arjantinli yıldız isim için ise 3 ihtimal sıralandı...

İTALYAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI: "ELVEDA ROMA!"

Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport gibi İtalyan devlerinin manşetlerini süsleyen haberlere göre; Dybala’nın Roma ile olan bağı kopma noktasına geldi. Haberin detaylarında, yıldız oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak için gün saydığı ve temsilcilerinin nihai anlaşmayı tamamladığı belirtildi. İtalyan muhabirler, transferin artık bir "an meselesi" olduğunu vurguluyor.

MAAŞINDA %60'LIK İNDİRİM TALEP EDİLECEK!

Corriere dello Sport'ta çıkan habere göre; Roma, Paulo Dybala konusunda yeni sözleşme için henüz karar vermedi ve Arjantinli oyuncunun menajerleriyle temas kurmadı.

İtalyan ekibi, Dybala ile yeni sözleşme imzalamaya karar vermesi durumunda 32 yaşındaki futbolcunun maaşında %60'lık bir indirimi kabul etmesi gerekiyor. İtalyan ekibinden yıllık 8 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun yeni sözleşme ile 3 milyon euro'ya razı olması beklenecek. Aksi taktirde Arjantinli isim ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

ÇOCUKLUK AŞKI MI? İSTANBUL MU?

Arjantinli yıldız Paulo Dybala’nın kariyerindeki bir sonraki durak için masadaki seçenekler netleşirken, futbol dünyası adeta üç farklı kutba ayrılmış durumda. Arjantinli oyuncu çocukluk aşkı olan Boca Juniors'u romantik bir geri dönüş ihtimali için masada tutarken, Türkiye’nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu transfer için tüm finansal sınırları zorlayarak pusuda bekliyor. İtalyan basını, Dybala’nın önündeki bu üç yollu kavşakta; tutku dolu bir eve dönüş hikayesi ile Süper Lig’in son yıllardaki "yıldızlar geçidi" projesi arasında zorlu bir seçim yapacağını vurguluyor.

İŞTE SEZON PERFORMANSI...

Roma forması ile bu sezon 22 maçta süre bulan Paulo Dybala, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.