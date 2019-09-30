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Dying Light 2, 4 günden daha uzun sürecek

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:42 | Son Güncelleme

Tech Land imzası taşıyan Dying Light 2 2020’nin ikinci çeyreğinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflardaki yerini almış olacak.

Dying Light 2, 4 günden daha uzun sürecek

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen E3 interaktif oyun ve eğlence fuarında Dying Light2 ile ilgili bazı içerikler paylaşılmış ve oyun severlerden tam not almıştı.

Tech Land’ın önemli isimlerinden biri olan Tymon Smektala zombi temalı aksiyon oyunu için kısa bir açıklamada bulundu. Smektala oyunun hikaye modunun yaklaşık olarak 20 saat süreceğini belirtti. Eğer oyuncular yan görevleri tamamlayıp, tüm sırları ortaya çıkarmak için uğraşırlarsa, oynanış süresi 100 saate kadar uzayacak.

Bu arada yapımcı ekip geçtiğimiz günlerde oyuna olan desteğin 4 yıl boyunca da devam edeceğini açıklamıştı. Elbette bu destekten tam anlamıyla yararlanmak için oyunun gold sürümünü satın almanız gerekecek. Yoksa çıkacak olan her ek içerik için ayrı ücretler ödemek zorunda kalabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Dying Light tech land

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