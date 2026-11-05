Evde internet çekmiyorsa dikkat! Bilim insanları mutfaktaki bu ürünü test etti

Modemin çekim gücünü artırmak için sosyal medyada sık sık gündeme gelen alüminyum folyo yöntemiyle karşılaşmış olabilirsiniz. ABD'deki Dartmouth College araştırmacıları, bu yöntemin Wi-Fi sinyalleri üzerindeki etkisini inceleyerek alüminyum folyonun sinyal gücünü artırıp artırmadığını araştırdı.

ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Dartmouth College'da bilgisayar bilimci Xia Zhou liderliğinde yürütülen araştırmada, alüminyum folyonun Wi-Fi sinyallerini yönlendirmede ne kadar etkili olabileceği incelendi. 2017 yılında gerçekleştirilen çalışma, ACM BuildSys konferansında sunuldu.

SİNYAL GÜCÜNDE YÜZDE 55,1'E VARAN ARTIŞ

Araştırmacılar, WiPrint adı verilen özel bir sistem geliştirdi. Bu sistem, evin yerleşim planını ve Wi-Fi sinyalinin hangi alanlarda güçlü ya da zayıf olmasının istendiğini dikkate alarak uygun bir yansıtıcı tasarlıyor.

Bilgisayar ortamında belirlenen şekil, üç boyutlu yazıcıyla plastik bir iskelete dönüştürülüyor. Ardından bu iskelet alüminyum folyoyla kaplanarak modemin arkasına yerleştiriliyor.

Yaklaşık 35 dolarlık maliyetle hazırlanan sistem, Netgear marka bir modem üzerinde 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında test edildi. Deneylerin sonucunda Wi-Fi sinyal gücünün hedeflenen alanlarda yüzde 55,1'e kadar arttığı belirlendi. Buna karşılık sinyalin azaltılmak istendiği bölgelerde yüzde 63,3'e varan düşüş ölçüldü.

ALÜMİNYUM FOLYO İNTERNETİ NASIL GÜÇLENDİRİYOR?

Araştırmanın en önemli ayrıntısı, alüminyum folyonun modemin gücünü artırmaması. Folyo, modemden yayılan radyo dalgalarını yansıtarak sinyalin belirli bir yöne yoğunlaşmasını sağlıyor.

Böylece modemin arkasına doğru yayılan sinyalin bir bölümü, internet bağlantısının daha güçlü olması istenen alana yönlendirilebiliyor. Ancak bu yöntemin bir dezavantajı da bulunuyor. Yansıtıcının ön tarafındaki sinyal güçlenirken arkasındaki bölgelerde bağlantı zayıflayabiliyor. Bu nedenle yöntem, evin tamamında daha güçlü Wi-Fi sağlamak yerine belirli bir odadaki kapsama alanını iyileştirmek amacıyla kullanılabiliyor.

Araştırmacılar, sinyalin istenmeyen alanlara yayılmasının azaltılmasının ağın dışarıdan izlenmesini bir miktar zorlaştırabileceğini de değerlendirdi. Ancak bu durum, tek başına bir ağ güvenliği çözümü anlamına gelmiyor.

HER ALÜMİNYUM FOLYO AYNI SONUCU VERMİYOR

Araştırmada elde edilen yüzde 55,1'lik artış, sıradan bir alüminyum folyonun rastgele modemin arkasına yerleştirilmesiyle sağlanmadı. Bilim insanları, özel bir algoritmayla tasarlanan ve üç boyutlu yazıcıyla üretilen yansıtıcılar kullandı. Dolayısıyla mutfaktan alınan bir alüminyum folyoyu modemin arkasına koymak, her evde aynı sonucu vermeyebilir.

Ayrıca kalın duvarlar, metal yüzeyler, büyük ev aletleri ve akvaryum gibi su içeren nesneler Wi-Fi sinyallerinin yayılmasını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, modemin alüminyum folyoyla tamamen sarılmaması gerektiğini de vurguluyor. Çünkü böyle bir uygulama cihazın ısıyı dışarı atmasını engelleyerek aşırı ısınmasına neden olabilir.

Modem üreticisi Linksys'in temsilcisi Eric Siu da metal yansıtıcıların belirli koşullarda işe yarayabileceğini ancak kablosuz yayınlara ilişkin düzenlemeler nedeniyle bu yöntemin kullanıcılara önerilemeyeceğini belirtti.

WI-FI SİNYALİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Evde Wi-Fi bağlantısının daha güçlü olması için öncelikle modemin konumuna dikkat edilmesi öneriliyor. Modemin evin merkezi bir noktasına, mümkün olduğunca açık ve yüksek bir alana yerleştirilmesi sinyalin daha dengeli yayılmasına yardımcı olabiliyor.

Cihazın büyük metal eşyaların, kalın duvarların ve sinyali engelleyebilecek nesnelerin yakınında bulunmaması da önem taşıyor. Geniş evlerde veya bağlantının ulaşmadığı odalarda ise Wi-Fi menzil genişletici ya da mesh ağ sistemleri daha etkili çözümler sunabiliyor.

Araştırma, alüminyum folyonun Wi-Fi sinyallerini yönlendirebildiğini gösterse de yöntemin her evde aynı etkiyi sağlayacağı anlamına gelmiyor.