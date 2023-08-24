DYK BAŞVURU EKRANI E-KURS.MEB.GOV.TR: e-kurs öğretmen - öğrenci başvuru kılavuzu ile DYK kurs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

DYK başvurusu yapmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarını bitirenlere yönelik açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursu hakkında detaylar merak konusu oldu. DYK başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama ve e-kurs.meb.gov.tr 2033 DYK başvuru ekranı...

DYK KILAVUZU VE 2023 TAKVİMİ!

DYK kılavuz MEB tarafından paylaşıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenecek kurslar için başvuru tarihi de belli oldu.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek.

Özel okul öğretmenleri, MEB'in internet sitesinde yer alan e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak.

DYK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonlarca açılacak kurs merkezleri belirlenerek 19-22 Ağustos'ta e-Kurs modülüne işlenecek. Kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması ve onaylanması 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8 ve 11'inci sınıf öğrencileri en fazla 6 ders; 12'nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumları mezunları ise en fazla 8 ders seçebilecek. Haftalık ders süresi 8 ve 11'inci sınıflar için en fazla 18 saat, 12'nci sınıf ve mezunlar için 24 saat olabilecek.



