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  4. Dynamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

Dynamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Dynamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor.

Dynamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman’ın son talibi Ukrayna ekibi Dynamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Kenan Karaman’a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.

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