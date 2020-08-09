Dynamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Kenan Karaman'ı istiyor

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman’ın son talibi Ukrayna ekibi Dynamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.
Kenan Karaman’a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.
F.Bahçe'de sağlık kontrolü başladı
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Galatasaray transferi bitiriyor
Transfer resmen açıklandı
Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması
Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...
Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi
Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum