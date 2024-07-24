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Dzeko Lugano karşısında hat-trick yaptı, tarihe geçti! Avrupa onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 07:37
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Lugano'yu 4-3 mağlup ederken Dzeko attığı gollerle gecenin en çok konuşulanlarından oldu. İşte detaylar...

Dzeko Lugano karşısında hat-trick yaptı, tarihe geçti! Avrupa onu konuşuyor
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in golcü ismi Dzeko rakibi karşısında 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi.

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Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

HAT-TRICK YAPTI

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Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.

TARİHE GEÇTİ

dzekoko

Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

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