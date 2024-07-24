Dzeko Lugano karşısında hat-trick yaptı, tarihe geçti! Avrupa onu konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in golcü ismi Dzeko rakibi karşısında 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi.
Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.
Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.