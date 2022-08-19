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e-Devlet'te adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi yoğunluğu

19.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında ilk 24 saatte 4 bin 104 başvuru yapıldı - Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden başvurular, talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması uygulaması kapsamında ilk 24 saatte 4 bin 104 başvuru yapıldı.

Bakan Bozdağ, dün Hakimevi'nde "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde Ankara'daki Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gelinerek yapılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik yeni uygulamayı başlattı.

Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet'ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı.

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor.

Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.

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