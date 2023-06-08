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E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? İşte İOKBS gerekli belgeler...

08.06.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı başvuruları için e okul ekranı ile ilgili araştırmalar sürecin 16 Haziran Cuma günü sona erecek olması nedeniyle hız kazandı. 4, 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda başarılı öğrencilere 12 ay boyunca 863 TL burs ödemesi yapılacak. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavına nasıl başvurulur? İşte İOKBS için gerekli belgeler...

E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? İşte İOKBS gerekli belgeler...

Bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Bursluluk sınavı başvuru süreci 16 Haziran Cuma günü bitecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ardından ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçildi ve burs kontenjan sayısı yükseltildi. Bursluluk sınavı başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ise 16 Haziran Cuma olarak açıklandı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

İşte bursluluk sınavı başvuru şartları:

"Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır."

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