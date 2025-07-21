E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hem öğrencilerin hem de veliler tarafından kullanılan bir platformdur. Sistem üzerinden öğrencinin eğitim süreci yakından takip edilebilir. E-Okul sistemi sayesinde sınav sonuçları, karne bilgileri, devamsızlık durumu ve genel not ortalamaları da kolayca görülebilmektedir. Öğrenci velileri çocuklarının okul durumunu takip ederken, öğrenciler de kendi eğitim durumlarını takip etme fırsatı bulurlar. Günümüzde birkaç tık sayesinde e-okul devamsızlık sorgulama ve ders başarı durumu gibi konular kolayca öğrenilebilmektedir.

E-okulnedir?

E-Okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir eğitim sistemi olarak öne çıkar. Bu uygulama 2007 yılının Ocak ayında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiştir.

E-Okul sistemi bir öğrencinin okula kayıt yaptırdığı ilk günden itibaren mezun olana kadar geçen süredeki bütün akademik sürecini kaydeden bir platformdur. Öğrenciye ait sınav sonuçları, notları ve devamsızlık bilgileri gibi pek çok bilgiye bu sistem üzerinden ulaşılabilir.

E-okul sistemi içerisinde yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi ise velilerin çocuklarının eğitim sürecini kolayca takip edebilmesi için özel olarak hizmete sunulmuştur.

E-okul devamsızlık görüntüleme rehberi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için ilk olarak Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi https://eokul.meb.gov.tr sitesine girmeniz gerekir. Sitenin ana sayfasının sağ tarafında yer alan “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı bölümündeki gerekli bilgileri doldurmanız istenir.

Giriş işlemi esnasında kullanıcıdan öğrenciye ait kimlik ve okul bilgileri talep edilir. Giriş aşamasında istenen bilgiler şu şekildedir:

Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe,

Doğum tarihi,

Okuduğu sınıf ve şube ve sistemde yer alan öğrenci fotoğrafının seçilmesi gibi bilgileri girmeniz gerekir.

İstenen tüm bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde girildikten sonra sisteme giriş yapılabilmektedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınav Bilgileri” başlığı altındaki menüden “Öğrenci Bilgileri” bölümüne tıklayın.

Açılan listede ikinci sırada bulunan “Devamsızlık Bilgisi” seçeneğine tıklanarak öğrenciye ait devamsızlık durumu görüntülenebilmektedir.