E-okul e-karne nereden, nasıl sorgulanır? E-Okul VBS E-Karne sorgulama ekranı

VBS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci velileri için yapılmış bir uygulama. Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde veliler çocuklarının tüm okul notlarını e-okul üzerinden rahatlıkla görebiliyorlar. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı karnelerin öğrencilere dağıtılmasıyla bitecek. Karnelerini e-okul e-karne şeklinde görmek isteyen öğrenciler ve veliler konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki e- okul üzerinden e-karne nasıl görüntülenir? VBS üzerinden e karne kontrol edilir mi? Detaylar haberimizde...
Bugün Türkiye genelinde okullarda karne heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak ilk dönemi bitirecek. Karne günü en çok merak edilen konulardan biri de 'E-okul'dan karne nasıl çıkarılır?' sorusu oldu.
Milyonlarca öğrenci bugünden sonra 15 tatile girecek. Çocuklarının karne notlarını görmek isteyen veliler VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) üzerinden e-okul'a girip e-karnelere ulaşabiliecekler. Karneleri kontrol etmek isteyen veliler https://e-okul.meb.gov.tr/ web sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ni seçerek gerekli bilgileri girmeleri gerekiyor. Bilgiler girildikten sonra öğrenciyle ilgili gerekli bilgiler ekrana çıkıyor.
Dijital karne sistemi pandemi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış bir önlem olarak uygulamaya konulmuştu. Şu anda yüz yüze eğitime geçildiğinden dolayı karneler okullarda veriliyor. E-Okul dijital karneleri erişime açmayacak.