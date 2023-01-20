E-okul e-karne nereden, nasıl sorgulanır? E-Okul VBS E-Karne sorgulama ekranı

VBS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci velileri için yapılmış bir uygulama. Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde veliler çocuklarının tüm okul notlarını e-okul üzerinden rahatlıkla görebiliyorlar. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı karnelerin öğrencilere dağıtılmasıyla bitecek. Karnelerini e-okul e-karne şeklinde görmek isteyen öğrenciler ve veliler konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki e- okul üzerinden e-karne nasıl görüntülenir? VBS üzerinden e karne kontrol edilir mi? Detaylar haberimizde...

E-OKUL'DAN KARNE ÇIKARMA NASIL YAPILIR?

Bugün Türkiye genelinde okullarda karne heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak ilk dönemi bitirecek. Karne günü en çok merak edilen konulardan biri de 'E-okul'dan karne nasıl çıkarılır?' sorusu oldu.

Milyonlarca öğrenci bugünden sonra 15 tatile girecek. Çocuklarının karne notlarını görmek isteyen veliler VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) üzerinden e-okul'a girip e-karnelere ulaşabiliecekler. Karneleri kontrol etmek isteyen veliler https://e-okul.meb.gov.tr/ web sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ni seçerek gerekli bilgileri girmeleri gerekiyor. Bilgiler girildikten sonra öğrenciyle ilgili gerekli bilgiler ekrana çıkıyor.

E-OKUL DİJİTAL KARNE AÇILACAK MI?

Dijital karne sistemi pandemi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış bir önlem olarak uygulamaya konulmuştu. Şu anda yüz yüze eğitime geçildiğinden dolayı karneler okullarda veriliyor. E-Okul dijital karneleri erişime açmayacak.





