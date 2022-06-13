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e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 e-Okul not girişleri kapandı mı?

13.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim ve öğretim döneminin bitişine son günler kala öğrenci ve veliler e-Okul sorgulamalarını hızlandırdı. e-Okul veli bilgilendirme sisteminin kapanıp kapanmadığı ve ne zaman kapanacağı merak edilmeye başlandı. Peki e-Okul ne zaman kapanacak? e-Okul not girişleri kapandı mı? İşte merak edilenler...

e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 e-Okul not girişleri kapandı mı?

Öğrenciler karnelerini almak üzere bekleyişe başladı. Öğrencilerin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar geçirdikleri bütün süreci içinde barındıran bir sistem olan e-Okul, karne gününe yaklaşılan bugünlerde merak edildi. Sisteme yapılan not girişlerinin sonlanıp sonlanmadığı sorgulanıyor. Peki e-Okul kapandı mı?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul not sistemi, bir öğrencinin tüm öğrencilik hayatı bilgilerini içerisinde barındırıyor. Sisteme, öğrencinin TC kimlik numarası ve Öğrenci okul numarası ile giriş yapabiliyor. Geçmiş dönemlerde karne gününe 1-2 güne kapatıldığı bilinen e-Okul sistemi, bazı dönemler ise erişime hiç kapatılmamıştı. e-Okul veli bilgilendirme sisteminin erişime kapatılması kararı alınması durumunda yakın süreçte, özellikle Çarşamba veya Perşembe günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılında kullanıma sunulmuş bir sistemdir. e-Okul, 2007 Ocak ayından bu yana hizmet veren bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır.

Sistem sayesinde bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreç depolanabilmektedir. Söz konusu sistem, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Ülke genelindeki tüm devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-Okul sisteminde işlem gerçekleştirmektedir.

Ayrıca yine sınav bilgileri, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, takdir ve teşekkür gibi belge işlemleri, e-karne ve duyurular sistem üzerinden T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir. e-Okul modülü dışında, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi hizmete sunulmuş olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) de bulunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne
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