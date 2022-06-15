e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girişleri ve veli bilgilendirme sistemi kapandı mı?

Pek çok veli ve öğrenci sınav sonuçları, karne notları ve devamsızlık durumunu e-Okul üzerinden sorguluyor. Karne gününe kısa bir süre kala öğrenciler not girişlerinin sonlanıp sonlanmadığını da merak ediyor. Peki e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul'un kapanıp kapanmadığı son günlerde sıklıkla merak edilip sorgulanıyor. Özellikle dönem sonlarında yaşanan yoğunluk sebebiyle sisteme girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan bu durum öğrenci ve velilere e-Okul VBS'nin kapatıldığını düşündürüyor. Ancak e-Okul, karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak.

Yine öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması gibi bir durum ise söz konusu olmamakta.

E-OKUL NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

Bu sene de karne gününe dek e-Okul bilgi sistemi ekranı açık kalmakta. e-Okul sistemine yapılacak olan not girişinin ise karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran 2022 tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

