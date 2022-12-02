e-YDS ne zaman, saat kaçta? 2022 e-YDS İngilizce sınavı kaç saat sürecek? İşte sınav giriş belgesi ekranı!

e-YDS sınavının saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken bazı adaylar da sınav süresi ve soru sayısı ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri ile ilgili ayrıntılar geçtiğimiz gün hem ÖSYM'nin internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Peki, e-YDS saat kaçta? 2022 e-YDS kaç saat sürecek? İşte Elektronik Yabancı Dil Sınav giriş belgesi ekranı...

E-YDS SAAT KAÇTA?

e-YDS 2022 İngilizce sınavı 3 Aralık'ta yapılacak. Sınav 13.45'te başlayacak.

E-YDS KAÇ SAAT SÜRECEK?

Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek.

E-YDS 2022 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

e-YDS 2022 İngilizce sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2022/13 İngilizce) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 01 Aralık 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir."

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



