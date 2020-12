"E-yüreğitim" 400 bin erişime ulaştı

Korona virüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için Yüreğir Belediyesi’nin kurduğu ‘e-yüreğitim’ YouTube kanalı yoğun ilgi görüyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün You Tube üzerinden faaliyete geçirdiği ‘E- Yüreğitim’ kanalı kısa sürede 400 bin erişim sağladı.

Yüreğir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kültürevlerinde ara vermek zorunda kaldığı eğitime destek kurslarını kurduğu e-yüreğitim YouTube kanalı ile uzaktan eğitime dönüştürmüştü.

Bünyesindeki uzman öğretmenleri ile Fatih Sultan Mehmet Kültürevi’nde oluşturduğu stüdyoda 6. 7. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik hazırladığı konu anlatım videolarını YouTube kanalı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunan Yüreğir Belediyesi günlük yüklediği videoları sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyuruyor.

Gösterdikleri ilgi için gençlere teşekkür eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Elbette bu günleri de geride bırakacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz en kısa sürede inşallah okulları ile öğretmenleri ile buluşacak. Yavrularımızın yüz yüze eğitimden uzak kaldığı günlerde eğitimlerine destek olmak amacıyla kurduğumuz uzaktan eğitim kanalımız oldukça yoğun bir ilgi gördü.

Kanalımızı her gün güncelliyoruz. Her gün yeni ders konuları, soru çözümleri yüklüyoruz. Ailelerimize, gençlerimize göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.