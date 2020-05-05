EA Play Live bu yıl dijital olarak düzenlenecek

Yapılan açıklamada EA, önümüzdeki haftalarda hangi oyunların açıklanacağı konusunda net bir açıklamada bulunmamış. Bu noktada yakın zamandaki gelişmelere göre ancak tahmin yürütülebilir. EA kesinlikle yıllık spor oyunları serisini gösterecektir. DICE'ın bir sonraki Battlefield oyununda çalışmaya başladığını bilinmekte, ancak önümüzdeki yıla çıkması beklenen oyun hakkında bir açıklama yapılma ihtimali oldukça düşük.

BioWare bir süredir Dragon Age 4 üzerinde çalışmakta. Bu projenin başındaki önemli isimler ayrıldığından beri yeni oyunun ne aşamada olduğu bilinmiyor. Umarız EA Play ile bu konu hakkında yeni açıklamalar yapılır. BioWare aynı zamanda resmi olarak Anthem'i baştan yaratacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Eğer söylentiler doğru ise Mass Effect 5 oyunu da geliştirme sürecini ilk aşamalarında.

EA'nın ayrıca iki ayrı Star Wars oyunu üzerinde çalıştığı daha önceden duyurulmuştu. Bunlardan ilki Jedi: Fallen Order için bir devam oyunu olacak. Bir diğeri ise şimdilik sadece sıradışı olarak adlandırılmış bir proje. EA Motive tarafından geliştirilen proje ile ilgili yeni açıklamaların bu etkinlikte yapılması birçok Star Wars hayranını mutlu edecektir.

Yeni Bir DiRT Rally Oyunu Duyuruldu

