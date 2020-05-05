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EA Play Live bu yıl dijital olarak düzenlenecek

Fragtist Fragtist
ESPOR  | Son Güncelleme

Electronic Arts, her yıl düzenlenen EA Play Live etkinliğini 2020'de de sunmaya devam edecek. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, etkinlik bu sefer dijital olarak yapılacak. Bu yılki EA Play Live 11 Haziran'da saat 14:00’da çevrimiçi olarak yayınlanacak ve Electronic Arts ilk gösterimleri haberler ve daha fazlasını sunacağını belirtiyor.

EA Play Live bu yıl dijital olarak düzenlenecek

Yapılan açıklamada EA, önümüzdeki haftalarda hangi oyunların açıklanacağı konusunda net bir açıklamada bulunmamış. Bu noktada yakın zamandaki gelişmelere göre ancak tahmin yürütülebilir. EA kesinlikle yıllık spor oyunları serisini gösterecektir. DICE'ın bir sonraki Battlefield oyununda çalışmaya başladığını bilinmekte, ancak önümüzdeki yıla çıkması beklenen oyun hakkında bir açıklama yapılma ihtimali oldukça düşük.

BioWare bir süredir Dragon Age 4 üzerinde çalışmakta. Bu projenin başındaki önemli isimler ayrıldığından beri yeni oyunun ne aşamada olduğu bilinmiyor. Umarız EA Play ile bu konu hakkında yeni açıklamalar yapılır. BioWare aynı zamanda resmi olarak Anthem'i baştan yaratacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Eğer söylentiler doğru ise Mass Effect 5 oyunu da geliştirme sürecini ilk aşamalarında.

EA'nın ayrıca iki ayrı Star Wars oyunu üzerinde çalıştığı daha önceden duyurulmuştu. Bunlardan ilki Jedi: Fallen Order için bir devam oyunu olacak. Bir diğeri ise şimdilik sadece sıradışı olarak adlandırılmış bir proje. EA Motive tarafından geliştirilen proje ile ilgili yeni açıklamaların bu etkinlikte yapılması birçok Star Wars hayranını mutlu edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
EA Play Live, EA Play, Electronic Arts , DICE, BioWare, Dragon Age 4, Anthem, Mass Effect 5, Star Wars, Jedi: Fallen Order,

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