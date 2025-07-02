SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

EA7 Emporio Armani Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattı

EA7 Emporio Armani Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattı

EA7 Emporio Armani Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattı
Berker İşleyen

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Sırp basketbolcunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guduric, "Kariyerimde yeni bir sayfa açma fırsatından ve bunu hakkında sadece mükemmel şeyler duyduğum efsanevi, iyi organize olmuş bir kulüpte yapabilecek olmaktan dolayı mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak, taraftarlarımızın önünde kırmızı Milan formasını giymek ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte özel bir şeyler inşa etmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen Guduric, Fenerbahçe ile bir Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Guduric ayrıca, Sırbistan Milli Takımı ile Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadıArda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı açıklandı! Divan Kurulu'na teslim edildi

Beşiktaş'ta Immobile için karar verildi!

Beşiktaş'ta Immobile için karar verildi!

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.