Ebanie Bridges'in verdiği cevap sosyal medyayı alevlendirdi! ''En sevdiğim sayı...''

Ebanie Bridges, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. En sevdiği sayının 69 olduğunu söylemesinin ardından beğeni yağmuruna tutulan Ebanie Bridges'e yorum yağdı.

SORU-CEVAP ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Boks dünyasının efsane isimlerinden biri olarak gösterilen 35 yaşındaki Ebanie Bridges, Instagram hesabından takipçilerine soru-cevap etkinliği düzenledi. Ebanie Bridges'in bir takipçisinin "Neden Twitter'da sadece 69 kişiyi takip ediyorsun?'' sorusu üzerine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

"CİNSELLİKLE ALAKASI VAR MI BİLMİYORUM..."

Ebanie Bridges'in verdiği cevap ortalığı alevlendirdi. Ebanie Bridges, "69 sayısını çok seviyorum. Cinsellikle kesinlikle alakası yok. Veya var mı bilmiyorum...'' şeklinde verdiği cevabın sonuna dil çıkartma emojisi koydu ve hayranlarını heyecanlandırdı.



