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Ebanie Bridges'in verdiği cevap sosyal medyayı alevlendirdi! ''En sevdiğim sayı...''

24.07.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boks dünyasının en iyi sporcuları arasında gösterilen Ebanie Bridges, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Twitter hesabında neden 69 kişiyi sorulması üzerine cevap veren Ebanie Bridges, ortalığı alevlendirdi.

Ebanie Bridges'in verdiği cevap sosyal medyayı alevlendirdi! ''En sevdiğim sayı...''

Ebanie Bridges, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. En sevdiği sayının 69 olduğunu söylemesinin ardından beğeni yağmuruna tutulan Ebanie Bridges'e yorum yağdı.

SORU-CEVAP ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

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Boks dünyasının efsane isimlerinden biri olarak gösterilen 35 yaşındaki Ebanie Bridges, Instagram hesabından takipçilerine soru-cevap etkinliği düzenledi. Ebanie Bridges'in bir takipçisinin "Neden Twitter'da sadece 69 kişiyi takip ediyorsun?'' sorusu üzerine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

"CİNSELLİKLE ALAKASI VAR MI BİLMİYORUM..."

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Ebanie Bridges'in verdiği cevap ortalığı alevlendirdi. Ebanie Bridges, "69 sayısını çok seviyorum. Cinsellikle kesinlikle alakası yok. Veya var mı bilmiyorum...'' şeklinde verdiği cevabın sonuna dil çıkartma emojisi koydu ve hayranlarını heyecanlandırdı.


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