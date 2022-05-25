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  4. Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız' diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şoke etti

Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız' diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şoke etti

25.05.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve yaşamıyla herkesin dikkatini çeken ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, paylaşımlarıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın Youtube programına konuk olan Ebrar Karakurt, ayak numarasıyla ilgili verdiği detayla herkesi şoke etti.

Ebrar Karakurt 'Hazır mısınız' diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şoke etti

Youtube'da Noluyo ya kanalıyla birçok içerik üreten oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın bu haftaki konukları ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt oldu. Düzenli olarak aşk hayatıyla gündeme gelen Ebrar Karakurt, samimi açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

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SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İtalya'da bir voleybol takımında forma giyen Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönmesinin ardından sevgilisiyle olay bir şekilde görüntülenmişti. Kuruçeşme'de kız arkadaşıyla samimi bir şekilde görüntülenen Ebrar Karakurt, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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AYAK NUMARASI DETAYI ŞOKE ETTİ

İtalya'dan Türkiye'ye döndükten sonra oyuncu Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın Youtube kanalına konuk olan Ebrar Karakurt, samimi açıklamalarıyla herkesi eğlendirdi.

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Ceyda Kasabalı'nın ayak numaran kaç sorusuna yanıt veren Karakurt, "Hazır mısınız? 47 numara" diyerek herkesi şoke etti.

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Ebrar Karakurt
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