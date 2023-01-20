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Ebrar Karakurt sosyal medyada yine gündem oldu! Eğer bu haber doğruysa...

20.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CEV Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Ebrar Karakurt'a baş döndüren bir transfer teklifi geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre gelen teklifi değerlendirmeye alan Ebrar sosyal medyada gündeme oturdu.

Ebrar Karakurt sosyal medyada yine gündem oldu! Eğer bu haber doğruysa...

Novara forması giyen milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'a daha önce görülmemiş bir transfer teklifi yapıldı. Gösterdiği performansla izleyenleri büyüleyen Ebrar'a yapılan teklifin içeriği sosyal medyada gündem oldu.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE AYLAR KALDI

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İtalya'nın Novara takımında forma giyen Ebrar'ın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Ebrar'a Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad baş döndüren bir teklif yaptı.

800 BİN DOLARLIK TEKLİF

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Ebrar Karakurt için Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad reddedilmesi zor bir teklifte bulundu. Teklifin 800 bin dolar civarında olduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde Ebrar'ın bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.


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