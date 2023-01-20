Ebrar Karakurt sosyal medyada yine gündem oldu! Eğer bu haber doğruysa...

Novara forması giyen milli oyuncumuz Ebrar Karakurt'a daha önce görülmemiş bir transfer teklifi yapıldı. Gösterdiği performansla izleyenleri büyüleyen Ebrar'a yapılan teklifin içeriği sosyal medyada gündem oldu.
İtalya'nın Novara takımında forma giyen Ebrar'ın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Ebrar'a Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad baş döndüren bir teklif yaptı.
Ebrar Karakurt için Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad reddedilmesi zor bir teklifte bulundu. Teklifin 800 bin dolar civarında olduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde Ebrar'ın bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.