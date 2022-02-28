Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şoke etti

Mayıs ayından beri İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde aşk hayatındaki sorunlarla gündeme gelmişti. İlişkilerine bir şans daha veren Ebrar Karakurt ve İmge çifti, ikinci kez yollarını ayırdı. Ebrar Karakurt'tan eski aşkına gönderme gecikmedi.

Ebrar Karakurt, ünlü şarkıcı Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısında yer alan ''Daha iyisini bulacakmışsın. B.k bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çektiği anları paylaştı.

Olay videoyu Instagram hesabında da paylaşan Ebrar Karakurt, videoya ''Siz kimlere göndereceğinizi biliyorsunuz'' notunu düştü.

Ayrılık sonrası İtalya'dan İstanbul'a dönen İmge, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İmge, geçtiğimiz günlerde ilkokul yıllarından bir fotoğrafına yazdığı ''Yanımdaki çocuğa aşıktım. Ne yapıyor acaba şu an'' sözleriyle dikkat çekmişti.

Ebrar Karakurt'un, İtalya'dan gelen kariyer teklifini sevgilisi İmge ile yasal yollarla evlenebilmek için olumlu değerlendirdiği iddia edilmişti.

Aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ikili, ayrılık sonrası birlikte yer aldıkları bütün paylaşımları sildi.



