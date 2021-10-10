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Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ortaya çıktı

10.10.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, başarısı ve pembe saçlarıyla dikkat çekiyor. Karakurt'un bu halinden önceki uzun saçlı hali ve çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ortaya çıktı

Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki performansı ve saç stili ile birçok ülkenin dikkatini geçen Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirerek İtalya'ya transfer olan Karakurt, Avrupa Şampiyonası'nda da sahanın tozunu attırdı.

Henüz 21 yaşında voleyboldaki başarıları ile adını dünya çapında duyuran Ebrar Karakurt, pembe renkli saçlarıyla da beğeni topluyor. Ancak Karakurt'un takipçilerinin merak ettiği bir konu var: Ebrar'ın uzun saçlı hali...

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Küçük yaşlardan beri sahalarda olan Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ve çocukluk fotoğrafları araştırılıyor. Takımın görsel hafızasında pembe saçlarıyla yer edinen Ebrar her zaman kısa saçlı değilmiş...

İşte Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali...

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Ebrar Karakurt
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