Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas Milletler Ligi tarihine geçti!

Filenin Sultanları’nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt 1160 sayıya ulaşarak Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

Müsabakanın ardından konuşan Ebrar Karakurt, “En skorer oyuncu apoletinden ötürü çok mutluyum ama bireysel düşünmeyi sevmem. Takımıma katkı verebildiysem ne mutlu bana.” ifadelerini kullandı.

MELISSA VARGAS’IN SERVİSİ 121 KM/H’YE ULAŞTI

Öte yandan Melissa Vargas da ABD maçının 2. setinde kullandığı servis 121 km/h hıza ulaşarak rekor kırdı. İdmanda dizinden sakatlık yaşayan Zehra Güneş ise salona koltuk değnekleriyle gelip takımını destekledi. Milletler Ligi’nin 2. etabını 4’te 5 yaparak kapatan Filenin Sultanları, 8 maçta 6 galibiyet elde etti. Turnuvanın 3. etabı 12-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong’da düzenlenecek. Milliler burada Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile kozlarını paylaşacak.







