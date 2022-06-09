Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır tatilde! Ebrar Karakurt'un pozu olay oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt başarılı spor hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Başarılı voleybolcu mesleğini İtalya Ligi’nde sürdürüyor. Ebrar Karakurt uzun süre aşk yaşadığı İmge'den kısa süre önce ayrılmış ve oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Özel hayatıyla dikkat çeken ünlü sporcu Zehra Güneş ve Beliz Başkır ile tatile gitti.

Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın yaptığı tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı. Başkır Zehra Güneş ile pozunu paylaşınca Ebrar Karakurt "Kıskandım" yorumu yaptı. Ebrar Karakurt'un yorumunu görenler ise "Asıl biz kıskandık" dedi.

Ardından Ebrar Karakurt ve Beliz Başkır'dan bir poz geldi. Pozu gören bazı takipçiler "Sevgili misiniz?" yorumları yaptı.

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır'ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

