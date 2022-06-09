MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır tatilde! Ebrar Karakurt'un pozu olay oldu

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır tatilde! Ebrar Karakurt'un pozu olay oldu

09.06.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolcu Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır birlikte tatile gitti. Ünlü sporculardan Beliz Başkır, Ebrar Karakurt ile pozlarını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt'un pozunu görenler "Sevgililer mi?" yorumları yaptı.

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır tatilde! Ebrar Karakurt'un pozu olay oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt başarılı spor hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Başarılı voleybolcu mesleğini İtalya Ligi’nde sürdürüyor. Ebrar Karakurt uzun süre aşk yaşadığı İmge'den kısa süre önce ayrılmış ve oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Özel hayatıyla dikkat çeken ünlü sporcu Zehra Güneş ve Beliz Başkır ile tatile gitti.

drnh

Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın yaptığı tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı. Başkır Zehra Güneş ile pozunu paylaşınca Ebrar Karakurt "Kıskandım" yorumu yaptı. Ebrar Karakurt'un yorumunu görenler ise "Asıl biz kıskandık" dedi.

orodn

Ardından Ebrar Karakurt ve Beliz Başkır'dan bir poz geldi. Pozu gören bazı takipçiler "Sevgili misiniz?" yorumları yaptı.

üküm

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Beliz Başkır'ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çektiŞarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti
Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay olduEuro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu
Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir..."Yine tangasıyla poz verdi... "Onlyfans'a gir..."
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Doğum videosu paylaşmıştı! Hesabını...

Doğum videosu paylaşmıştı! Hesabını...

Takipçilerine sordu! Paylaşımı olay oldu: Sizce kaça aldım

Takipçilerine sordu! Paylaşımı olay oldu: Sizce kaça aldım

İlginizi Çekebilir

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.