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Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir? Ertuğrul Cündübeyoğlu ölüm sebebi nedir? Neden hayatını kaybetti?

02.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, ünlü oyuncunun 1 Haziran Çarşamba günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası merak konusu oldu. Ebru Cündübeyoğlu babasının yaşamını yitirmesi üzerine duyduğu acıyı dile getirdi. Vatandaşlar internette; Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir? Ertuğrul Cündübeyoğlu ölüm sebebi nedir? Neden hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir? Ertuğrul Cündübeyoğlu ölüm sebebi nedir? Neden hayatını kaybetti?

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Ebru Cündübeyoğlu ve eşi Mete Güçlü 1 Haziran Perşembe günü (dün) açıklamada bulundu. Peki Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir? Ertuğrul Cündübeyoğlu ölüm sebebi nedir? Neden hayatını kaybetti? Ayrıntılar haberimizde...

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU'NUN BABASI ERTUĞRUL CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu; Hülya Cündübeyoğlu ile Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun kızıdır.

ERTUĞRUL CÜNDÜBEYOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti. Ebru Cündübeyoğlu geçtiğimiz yıl, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu için kan desteğine ihtiyacı olduklarını belirtip paylaşımda bulunmuştu.

Ebru Cündübeyoğlu, Ertuğrul Cündübeyoğlu

Ünlü oyuncunun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun hastalığına ve ölüm sebebine yer verilmedi. İşte ünlü oyuncunun paylaşımı:

"Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir"

Ebru Cündübeyoğlu, Ertuğrul Cündübeyoğlu

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Ebru Cündübeyoğlu
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