MAGAZİN
  4. Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!

Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Ebru Güneş Kanlıca'daki yalısıyla ilgili kararını verdi. Yıllar önce 25 milyon liraya alınan ve yalıda eşi Rıza Sarraf'ın tadilat yapması sebebiyle hakkında da dava da açılan Ebru Gündeş bu sefer Kemerburgaz'ı tercih etti.

Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmaya karar verdi.180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, kararıyla şaşırttı. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa'nın haberine göre; yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş rotayı Kemerburgaz'a çevirdi.

Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon TL.

EŞİNİN KEMERBURGAZ’DAKİ VİLLASINDA KİMSE YAŞAMIYOR

Magazin programında yapılan haberde, Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’ın yıllar önce Kemerburgaz’da 7 milyon liraya satın aldığı villasına da çıkabileceği söylendi. Ancak bu villanın uzun süredir kullanılmadığı biliniyor. Gündeş’in tadilat ve dekorasyon için 2 milyon liradan fazla harcanan villayı tercih etmemesi ise bu taşınmayla birlikte eşiyle olan tüm bağını koparmak istediği şeklinde yorumlandı.

DAVA AÇILMIŞTI!

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla iş adamı Rıza Sarraf ve eşi Ebru Gündeş'e dava açılmıştı. Ebru Gündeş savunmasında, "Suça konu edilen Kanlıca Mahallesi'nde 4 ve 5 parseller üzerindeki 2 yalıyı eşim Rıza Sarraf yaklaşık 6 yıl önce satın almıştı. Bu yalılardan 5 parsel üzerindeki benim adıma tapuda kayıtlıydı. Bu yalılar üzerinde gerçekleştirilen tadilatlar, eşim tarafından yaptırılmıştır. Benim bir ilgim bulunmamaktadır. Ben sonradan yalıyı eşime devrettim. Şu an benim üzerime değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
'Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor''Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor'
İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş, ebru gündeş yalı, Ebru Gündeş reza,

En Çok Okunan Haberler

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu: Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor

'Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor'

Bir döneme damga vuran Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Ece Vahapoğlu 40 uçurdu! 10 kilo verdiğini taytlı paylaşımıyla duyurdu

Taytını giyip paylaştı! 40 günde bakın kaç kilo verdi

Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e Emine Bulut davası! 2 yıl 4 ay hapis istendi

Erhan Çelik'ten bomba dava! 2 yıl 4 ay hapis istendi

Evleneceksen Gel'in Solmaz Çiros'u güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım gündemde! Murat Yıldırım nereli ve kimdir?

Herkes nereli olduğunu merak etti! İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.