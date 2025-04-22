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Victor Osimhen'den Galatasaray'a çok kötü haber! Serbest kalma bedelini ödeyeceklerini duyurdular... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 14:17
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Süper Lig'de şampiyonluğun düğümü adım adım çözülürken, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrasında Galatasaray bir adım daha önce geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu başarısındaki aslan payı şüphesiz Osimhen'in iken attığı gollerle takımını her hafta sırtlamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da golcü isim için çalışmalar sürerken herkesi üzen bir haber İtalya'dan geldi. İşte detaylar...

Victor Osimhen'den Galatasaray'a çok kötü haber! Serbest kalma bedelini ödeyeceklerini duyurdular... İşte yeni takımı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılan yıldız golcü, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Manchester United, Chelsea ve Juventus, Osimhen ile yakından ilgileniyor. Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun henüz kararını vermediği belirtiliyor.

MANU'DAN YOĞUN PRES

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Galatasaray, Osimhen'i kadroda tutmak istese de İtalyan basınına göre Manchester United, transfer için yoğun mesai harcıyor.

'ANLAŞMAYA VARILDI'

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Tuttosport'un haberinde, Juventus'un Ademola Lookman'ın transferini bitirmeye yaklaştığına ve Manchester United'ın da Osimhen için görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Ek olarak maaş konusunda temel bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

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Transfer gerçekleşirse, United'ın 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği ve bu durumun Rasmus Hojlund'un Serie A'ya dönme ihtimalini artırabileceği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray'da 34 maçta 29 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Osimhen, Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında lider durumda.

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transfer Süper Lig Manchester United son dakika galatasaray Osimhen
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