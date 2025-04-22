Victor Osimhen'den Galatasaray'a çok kötü haber! Serbest kalma bedelini ödeyeceklerini duyurdular... İşte yeni takımı

Victor Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılılara katılan yıldız golcü, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Manchester United, Chelsea ve Juventus, Osimhen ile yakından ilgileniyor. Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun henüz kararını vermediği belirtiliyor.

MANU'DAN YOĞUN PRES

Galatasaray, Osimhen'i kadroda tutmak istese de İtalyan basınına göre Manchester United, transfer için yoğun mesai harcıyor.

'ANLAŞMAYA VARILDI'

Tuttosport'un haberinde, Juventus'un Ademola Lookman'ın transferini bitirmeye yaklaştığına ve Manchester United'ın da Osimhen için görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Ek olarak maaş konusunda temel bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Transfer gerçekleşirse, United'ın 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyeceği ve bu durumun Rasmus Hojlund'un Serie A'ya dönme ihtimalini artırabileceği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray'da 34 maçta 29 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Osimhen, Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında lider durumda.