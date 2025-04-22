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İlyas Salman Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandı! İşte aldığı ceza

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan ceza aldı. 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile yargılanan Salman bakın ne ceza aldı.

İlyas Salman Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandı! İşte aldığı ceza
Kubra Akalın

İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Salman’ın "Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum" başlıklı röportajdaki ifadeleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Salman'ın katılmadığı duruşmada avukatı Selen Sınmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi hazır bulundu.

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MLSA’nın aktardığına göre; Mahkeme, Salman’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İlyas Salman'a daha önce de Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine soruşturma açılmıştı.

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İlyas Salman
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