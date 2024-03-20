Ebru Gündeş anne olmaya mı hazırlanıyor? Ünlü sunucu programda açıkladı: "Araştırdık ve soruşturduk..."

49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir geçtiğimiz günlerde Dubai'de evlenmişti. Evlilik sonrası aşk pozu bile gelmişti.

Onur Akay, apar topar evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etmişti. Akay, sitesinde yayınladığı yazıda “Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum” diyerek duyurmuştu.

Aramızda Kalmasın programında Ebru Gündeş'in hamile olup olmadığı konuşuldu. Müge Dağıstanlı, Ebru Gündeş'in hamile olmadığını iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"EBRU GÜNDEŞ HAMİLE DEĞİL"

Dağıstanlı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz de araştırdık ve soruşturduk, Ebru Gündeş hamile değil ama olmayacağı anlamına gelmez. Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Temmuz'da bu kadının bebeğini dünyaya getirmesi gerekiyor. Fakat konser takvimine baktığımızda Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül full dolu. Birkaç gün değil hem de...Hamile ve doğurmak üzere olan bir iş kadının bir sahne sanatçısının iş takvimi takvimi değil. Eğer gerçekten hamile olsaydı o Temmuzu ve Ağustos'u ertelerdi. Hem imzaları da yeni atmış."





