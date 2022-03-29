Ebru Gündeş aşk iddiasıyla gündemde! "Adam evli, kafayı takmış"

Yeni Birlik Gazetesi yazarı Aslı Sertdemir, 'Başka Sularda' başlıklı yazısında Ebru Gündeş'in evli bir iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Köşe yazısında "Murat Bey birkaç aydır eşi ile ayrı evlerde yaşıyormuş. Boşanma davası açılmış fakat henüz sonuçlanmamış. Kısa bir süre sonra duruşması olduğunu öğrendiğim Murat Ö., Ebru Gündeş'i görmeden duramıyormuş" dendi.

Bu iddialar gündemdeyken Bircan Bali ise Ebru Gündeş iddiasını bir adım öteye taşıdı. Söylemezsem Olmaz sunucusu açıklamasında "Murat Bey evli ve abayı yakmış. Ebru önce pası karşılıyor ama beyefendinin boşanma aşamasındayız iddiası yalan çıkınca... Eşiyle son derece mutlu olduğunu öğrenince Ebru kesinlikle görüşmüyor. Ama adam kafayı takmış. Hem karım dursun hem Ebru olsun. Adam zengin ama Reza kadar değil" dedi.

Seren Serengil ise "Boşanınca gel demiştir. Parası yoksa ondan bırakmıştır" yorumunda bulundu.



