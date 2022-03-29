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Ebru Gündeş aşk iddiasıyla gündemde! "Adam evli, kafayı takmış"

29.03.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra zaman zaman adı aşk iddialarına karışan Ebru Gündeş'in son olarak Murat Ö. adında biriyle birlikte olduğu iddiası gündeme geldi. Evli olduğu iddia edilen Murat Ö. ile ilgili iddialar gündemdeyken Bircan Bali bakın ne açıklama yaptı.

Yeni Birlik Gazetesi yazarı Aslı Sertdemir, 'Başka Sularda' başlıklı yazısında Ebru Gündeş'in evli bir iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Köşe yazısında "Murat Bey birkaç aydır eşi ile ayrı evlerde yaşıyormuş. Boşanma davası açılmış fakat henüz sonuçlanmamış. Kısa bir süre sonra duruşması olduğunu öğrendiğim Murat Ö., Ebru Gündeş'i görmeden duramıyormuş" dendi.

Bu iddialar gündemdeyken Bircan Bali ise Ebru Gündeş iddiasını bir adım öteye taşıdı. Söylemezsem Olmaz sunucusu açıklamasında "Murat Bey evli ve abayı yakmış. Ebru önce pası karşılıyor ama beyefendinin boşanma aşamasındayız iddiası yalan çıkınca... Eşiyle son derece mutlu olduğunu öğrenince Ebru kesinlikle görüşmüyor. Ama adam kafayı takmış. Hem karım dursun hem Ebru olsun. Adam zengin ama Reza kadar değil" dedi.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil ise "Boşanınca gel demiştir. Parası yoksa ondan bırakmıştır" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
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