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Ebru Gündeş eşiyle el ele düğüne geldi! Gözler Hadise'yi ararken paylaşım geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 10:17
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Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğününe katıldı. Gecede gözler Hadise'yi de aradı. Hadise sosyal medyada düğüne katılamadığını paylaştı.

Ebru Gündeş eşiyle el ele düğüne geldi! Gözler Hadise'yi ararken paylaşım geldi

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğününde ünlüler arasında yaşananlar ve yaşanacaklar da merak ediliyordu.

Özellikle gecede eski dostlar Ebru Gündeş ve Hadise'nin olup olmayacağı merak ediliyordu. Bir dönem yakın dost olan ikiliden Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Rıza Sarraf ile aşk yaşadığı iddiaları uzun süre konuşulmuştu.

Öyle ki Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye dönmesi ve Hadise'yi istememesi de "Acun Ilıcalı tercihini yaptı" yorumlarına sebep olmuştu.

Hadise o süreçte sessizliğini korurken özel hayatıyla da gündeme geliyordu. Dğün günü ise Hadise'nin Venedik'te olduğu ortaya çıktı.

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Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir Esma Sultan Yalısı'na el ele geldi ve ağızlarını bıçak açmadı. Gündeş ve yeni eşinin o halleri dikkat çekerken Hadise'den de düğüne dair bir paylaşım geldi.

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Hadise Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla'yı paylaşarak "Yanınızda olmayı çok isterdim. Ömür boyu mutluluklar sizi seviyorum" dedi.

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Sosyal medyada ise "Ebru Hadise karşılaşması çok isterdim", "Düğüne renk gelirdi bu karşılaşma", "Ebru o var mı diye sormuş mudur" yorumları yapıldı.

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Ebru Gündeş
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