Ebru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemde.

48 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı.

Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düştü. Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Khoshnaw gece hayatına düşkün bir isim.





