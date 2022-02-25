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Ebru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı

25.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ile boşanmasından sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşadığı biliniyordu. Son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Gündeş'i şaşırtacak bazı fotoğraflar gündeme geldi. Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı.

Ebru Gündeş'in sevgilisi olduğu iddia edilen Rassan Khoshnaw'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemde.
48 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı.

Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düştü. Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Khoshnaw gece hayatına düşkün bir isim.

Ekran Alıntısı

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Ebru Gündeş
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