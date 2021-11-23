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Ebru öğretmen dağ köyünün kardelenleri için tüm zorluklara göğüs geriyor

23.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'ın dağ köylerinden Pınarbaşı'na atanan ilkokul öğretmeni Ebru Ertürk: - "Köy okullarında şartlar zor olsa da her şey daha güzel. Burada öğretmene verilen değer çok büyük, bizi çok önemsiyorlar"

BÜLENT MAVZER - Manisalı öğretmen Ebru Ertürk, Iğdır'ın dağ köyünde tek öğretmen olduğu okulda tüm zorluklara rağmen hem öğrencilerinin eğitimini hem de okulun idari işlerini yürütmenin gururunu yaşıyor.

Yaklaşık 2 ay önce Iğdır kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarbaşı köyüne atanan öğretmen Ebru Ertürk, kent merkezinden sabah saatlerinde servise biniyor.

Aras Dağları'nın eteklerinde, 1900 metre rakımlı köyde ulaşan Ertürk, yöneticiliğini de üstlendiği Pınarbaşı İlkokulunda önce sobayı yakıp son hazırlıklarını yapıyor.

Daha sonra öğrencilerinin okula gelmesiyle derse başlayan öğretmen Ertürk, çocuklarla bir yandan eğlenceli vakit geçirip bir yandan da eğitime devam ediyor.

Sınıfındaki 7'si kız 3'ü erkek olmak üzere 10 öğrencisine aralıksız eğitimi sürdüren Ertürk, zorlu şartlara rağmen hayatından memnun.

Ebru Ertürk, AA muhabirine, köy şartlarının zor olmasına rağmen eğitimin sürmesi için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Görev yerine geldiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Ertürk, "Geçtiğiniz haftalarda iki gün kar yağdı, çocuklarla bahçede kartopu oynadık ve çok eğlendik. Manisa'da yaşayan biri olarak kara hasrettim, kar yağınca çocuklardan daha çok eğlendim." dedi.

Daha önce böyle bir ortamda bulunmadığını fakat alıştıktan sonra mutlu olduğunu belirten Ertürk, "Bizim burada, küçük okulumuzda çok sıcak bir ortamımız var. Öğrencilerin sıcaklığı bütün zorlukları bize unutturuyor. Vatana millete hayırlı nesiller yetiştirmek için buradayız. Öğrencilerimiz çok güçlü ve dirayetliler, benden daha güçlü olduklarına inanıyorum, onlarla olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

- "Bu çocuklarla her şeyi başaracağımıza inanıyorum"

Köy halkından yoğun ilgi gördüğünü ve bazı zorluklarla mücadelede halktan destek gördüğünü aktaran Ertürk, şunları söyledi:

"Köylülerin beni kucaklaması burayı bana sevdirdi. Köy okullarında şartlar zor olsa da her şey daha güzel. Burada öğretmene verilen değer çok büyük, bizi çok önemsiyorlar. O saygınlığı şehir merkezindeki okullarla karşılaştırdığımızda daha fazla hissediyoruz. Şartlar zor ama karşılıklı özgüvenle başaramayacağımız şey yok, bu çocuklarla her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Bu yüzden mesleğe yeni başlayanlara tavsiyem hiçbir şeyden korkmasınlar, en uçtaki dağ okullarını tercih edebilirler."

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Iğdır Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

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05:23
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06:51
Öğle
11:55
İkindi
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Akşam
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Iğdır Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Aralik
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