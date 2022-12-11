MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat avatar uygulaması Lensa AI'ı kullandı! "Avatarım bile seksi"

Ebru Polat avatar uygulaması Lensa AI'ı kullandı! "Avatarım bile seksi"

11.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da oldukça popüler hale gelen fotoğraf uygulaması Lensa Al, selfieleri avatar karelerine dönüştürüyor. Sosyal medyada şu sıralar trend olan uygulamayı seksi pozlarıyla öne çıkan Ebru Polat da kullandı. Polat'ın avatarına dair düştüğü not ise olay oldu.

Ebru Polat avatar uygulaması Lensa AI'ı kullandı! "Avatarım bile seksi"

"Lensa Al" isimli uygulama sosyal medyada trend oldu. Lensa, yüklediğiniz selfie fotoğraflarınızı avatarlara dönüştürüyor. Akıma ünlü isimler de katıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat da hemen uygulamayı indirip fotoğraflarını uygulamada avatar yaptı.

1

Polat kendi avatarına övgüler yağdırarak "Bir insanın avatarı bile bu kadar havalı, seksi ve cool olabilir mi?" dedi.

Son hali gündemdeydi! İmaj değişikliği şaşırttı Son hali gündemdeydi! İmaj değişikliği şaşırttı

2

Sosyal medyada Ebru Polat'ı onaylayanlar olduğu gibi doğal pozlarını sisteme yüklemesi gerektiğini söyleyenler de vardı.

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonluk soru heyecanı! Nefesler tutuldu...Milyonluk soru heyecanı! Nefesler tutuldu...
Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdıHasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı
Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."Nihat Hatipoğlu'nda ekran başındakileri şaşkına çeviren soru! "Amcam sarhoşken...."
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Yıllar önce ölmüştü! Evli, mutlu, çocuklu bulundu...

Yıllar önce ölmüştü! Evli, mutlu, çocuklu bulundu...

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.