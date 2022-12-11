Ebru Polat avatar uygulaması Lensa AI'ı kullandı! "Avatarım bile seksi"

"Lensa Al" isimli uygulama sosyal medyada trend oldu. Lensa, yüklediğiniz selfie fotoğraflarınızı avatarlara dönüştürüyor. Akıma ünlü isimler de katıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat da hemen uygulamayı indirip fotoğraflarını uygulamada avatar yaptı.

Polat kendi avatarına övgüler yağdırarak "Bir insanın avatarı bile bu kadar havalı, seksi ve cool olabilir mi?" dedi.

Sosyal medyada Ebru Polat'ı onaylayanlar olduğu gibi doğal pozlarını sisteme yüklemesi gerektiğini söyleyenler de vardı.





