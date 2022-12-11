Kısmetse Olur Cansel Çördük imaj değiştirdi! Siyah saçlarını sarı yaptı

Bir dönemin sevilen programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Cansel Çördük son haliyle gündeme geldi. Bir kadının kafasında bardak kırmasıyla son olarak gündeme gelen fenomen yarışmacı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen Cansel Çördük bu sefer imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Cansel hayranlarını şaşırttı.

Kısmetse Olur Cansel siyah saçlarını sarı yaptı. Cansel Çördük'ün son halini görenler "Çok güzel olmuşsun" yorumlarında bulundu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük daha önce estetikle değişimiyle tepki çekmişti.

KISMETSE OLUR NE ZAMAN?

Kısmetse Olur yarışması Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayacak. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden 12 Aralık' Pazartesi günü 18.30'da yayın hayatına başlayacak.



