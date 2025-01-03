Ebru Polat AVM'ye girerken X-RAY'den geçmedi! Sebebi bakın neymiş

İddialı tarzı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Ebru Polat geçtiğimiz günlerde asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

Son olarak bir AVM'de görüntülenen ünlü şarkıcı herkesin geçtiği X-RAY'den geçmedi. AVM güvenliğine avukat kimliğini gösteren ünlü isim "Birçok yere böyle giriyoruz. Avukatların farklı özellikleri var. Üzerimizi arayamıyorlar. Yedi yıl öncesine kadar havalimanına da aranmadan giriyorduk. Sonra kanun çıktı şimdi hakim ve savcılar giriyor aranmadan giriyor sadece" dedi.

'CEZA DAVALARI ALDIM'

SnobMagazin'de yer alan habere göre; birçok dava aldığını belirten Polat, "Ağır ceza davaları aldım. Aslında dönme sebebim geçen sene kadınların, çocukların ve hayvanların haklarıydı. 2024'te bundan çok etkilendim.

Elimde altın bileziğim var birilerinin savunması gerek' dedim. Sadece bunlar için döndüm ama bir sürü dava geliyor, alıyorum. Alanım ceza üzerine.'' açıklamasını yaptı.