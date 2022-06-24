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Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı! "Alev alev"

24.06.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden paylaşımları ve takipçileriyle yaptığı soru-cevap, itiraf etkinlikleriyle magazin gündeminde adı sıklıkla anılan Ebru Polat, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla göze çarptı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı! "Alev alev"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Ebru Polat sütyensiz verdiği göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

Ebru Polat'ın o pozuna, "Alev alev", "Bütün pozlar çok güzel" gibi yorumlar geldi.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden itiraf isteyen Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum kız öğrenince şehir değiştirdi ailesini silip" itirafına, "En anlayamadığım da bu. Bir anne bunu nasıl yapabiliyor? Benim de böyle tanıdıklarım vardı. Pes" yanıtını vermişti.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

EBRU POLAT KİMDİR?

30 Haziran 1983 İzmir doğumlu Ebru Polat 38 yaşındadır.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda, Hava Çok Sıcak gibi şarkıları seslendirdi.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

Birçok şarkıyı seslendiren Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim aldı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

Bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı!

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Instagram
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