Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yıktı! "Alev alev"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Ebru Polat sütyensiz verdiği göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ebru Polat'ın o pozuna, "Alev alev", "Bütün pozlar çok güzel" gibi yorumlar geldi.

"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden itiraf isteyen Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum kız öğrenince şehir değiştirdi ailesini silip" itirafına, "En anlayamadığım da bu. Bir anne bunu nasıl yapabiliyor? Benim de böyle tanıdıklarım vardı. Pes" yanıtını vermişti.

EBRU POLAT KİMDİR?

30 Haziran 1983 İzmir doğumlu Ebru Polat 38 yaşındadır.

Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda, Hava Çok Sıcak gibi şarkıları seslendirdi.

Birçok şarkıyı seslendiren Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim aldı.

Bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı.





